A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del gioiello della Juve, in prestito al Frosinone, Matias Soulé.

BRAMBATI – «Come sorpresa Zirkzee. Però devo dire la verità, Soulé non pensavo fosse così forte. Alla Juventus mi sembrava un giocatore che non avrebbe mai potuto fare quello che vedo al Frosinone. Ha personalità, si sbraccia per chiedere palla come un veterano. Non credo che la Juve lo richiederà a gennaio. So che hanno chiesto informazioni su Hojbjerg e Phillips, quindi credo che siano profili diversi e credo sia più giusto fargli finire la stagione a Frosinone».

