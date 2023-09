Brambati svela: «La Juve ha in mente lui per il dopo-Allegri». Le parole sulla panchina bianconera

A TMW Radio, Brambati ha parlato così degli allenatori per il post Allegri in casa Juve.

BRAMBATI – «So che Thiago Motta è uno degli allenatori che la Juventus ha in mente per il dopo-Allegri, insieme a Tudor e Conte. Per me invece De Zerbi è già sulla bocca di tante squadre importanti estere, sia in Premier che in Liga, e forse anche in Italia».

The post Brambati svela: «La Juve ha in mente lui per il dopo-Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG