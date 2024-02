Brambilla su Sekulov: «Deve ancora migliorare tanto, ma è un giocatore che ci può dare molto». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen

Massimo Brambilla, sul sito ufficiale della Juve, ha presentato Torres-Juventus Next Gen. Ecco le parole sul giovane Sekulov.

SEKULOV – «Nikola è tornato con la testa giusta e si è messo subito a disposizione. Fisicamente stava bene e allora abbiamo deciso di schierarlo in campo sin da subito e ha trovato un bellissimo gol. Deve ancora migliorare tanto, ma è un giocatore che ci può dare molto, in rosa non avevamo un ragazzo con le sue caratteristiche. Lui sa che deve continuare a lavorare per migliorare, ma ha la predisposizione per farlo. Su Guerra posso dire che è un ragazzo eccezionale ed è importantissimo all’interno dello spogliatoio. È serio e dà sempre l’esempio, ma non soltanto a parole. In campo non si risparmia mai e il fatto che sia stato il primo calciatore a raggiungere quota 10 gol, tenendo in considerazione tutte le competizioni, in una sola stagione è la conferma di quanto ho detto. Le sue reti per noi sono importanti e non avevamo dubbi che avrebbe segnato anche con la nostra maglia perchè in carriera ha sempre trovato spesso e volentieri la via del gol. L’auspicio è che non si fermi e continui su questa strada (ride, ndr)».

The post Brambilla su Sekulov: «È tornato con la testa giusta e si è messo a disposizione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG