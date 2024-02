Bremer crede ancora allo scudetto? «Non è finita finché non è finita». Il messaggio criptico del difensore della Juve – FOTO

E’ Bremer una delle certezze emerse con forza nella Juve durante questa stagione. Il difensore è diventato un leader in campo e fuori, incarnando appieno lo stile bianconero.

Una conferma di quanto Bremer sia juventino è arrivato via Instagram. Il brasiliano, infatti, ha pubblicato una sua foto scattata durante l’allenamento odierno insieme a questa frase «non è finita finché non è finita». Forse crede ancora nella rimonta scudetto? Il messaggio è a dir poco criptico…

