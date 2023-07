Fabio Brini, ex allenatore del Carpi, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 della nuova avventura di Cristiano Giuntoli alla Juve

Si aspettava sarebbe arrivato così in alto?

«Io credo che lui avesse già le capacità per affrontare altri tipi di campionati. Poi è chiaro che bisogna lasciarlo lavorare. Se serve un ds che deve coprire solamente un ruolo non può essere lui, che deve avere la fiducia attorno. Deve esserci la certezza in questo personaggio che fino ad oggi non ha sbagliato nulla. Poi ovvio che l’errore può starci su qualche giocatore valutato male, ma lasciatelo lavorare».

