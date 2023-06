La partenza del centrocampista Marcelo Brozovic non è scontata in casa Inter, soprattutto per quanto concerne il mercato in entrato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sembrerebbe intenzionata a trattenere per il momento il suo centrocampista Marcelo Brozovic.

Lui non ha chiesto la cessione, dall’altra parte non sono arrivate offerte eclatanti, considerando che la strada per prendere Milinkovic Savic e Frattesi si sta facendo tutta in salita.

