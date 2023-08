Enzo Bucchioni si è espresso su Romelu Lukaku e la sua separazione brusca dall’Inter, per poi concentrarsi su Balogun

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni si sintonizza sull’Inter e su due attaccanti in particolare: uno del passato (Lukaku) e uno del futuro (Balogun):

LE PAROLE- «Lukaku poi va alla Juventus e fa 25 gol, batte il record di Higuain. Ma se devo fare un discorso razionale, persino un Vlahovic minore ha fatto più gol di Lukaku. A parte la stagione con Conte all’Inter, poi il nulla. Lukaku è un giocatore che va sempre sollecitato, ha bisogno di Conte dietro, Allegri non è Conte. Non martella i giocatori. Nella testa di Allegri è un giocatore più pronto, fisico, ma questo calcio ha dei limiti enormi oggi. Post? Alla fine, credo che l’Inter prenderà Balogun, non ci sono altri nomi accostati. Inutile farli».

