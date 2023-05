Bucciantini esalta Fagioli: «Ogni suo gol è importante per la Juve». L’opinionista si complimenta a Sky Calcio Club

L’opinionista Bucciantini ha fatto i complimenti a Fagioli dopo il gol alla Cremonese che ha portato in vantaggio la Juve. Queste le parole a Sky Calcio Club.

BUCCIANTINI – «Ogni gol di Fagioli è importante per la Juve . Nell’ultimo mese era finito un po’ dietro perché aveva sbagliato e si era messo a piangere e col Napoli non aveva fatto una corsa in più nella rete di Raspadori. Oggi ha fatto un bel gol».

