L’opinionista Marco Bucciantini sottolinea l’ottimo stato di forma in cui si trovano i nerazzurri attualmente.

Marco Bucciantini a Sky Calcio Club ha analizzato lo stato di forma delle milanesi. “Non avevo dubbi che sarebbe stato un calendario sfortunato per le due romane. Tutti dicevano ‘ah ma è una partita che arriva prima del derby’ ma serviva dare un segnale di forza”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Il Milan aveva addirittura caricato d’angoscia la gara con la Lazio perché il pari con la Cremonese aveva appesantito la gara. Ma non avevo dubbi che Inter e Milan l’avrebbero giocata per spaventare e sentirsi forti. Devo dire che l’Inter ci arriva in condizioni che sono al massimo. Non ho mai visto un’Inter così sana, piena nei muscoli e nella testa e nei migliori. Ci sono sei-sette giocatori che stanno veramente bene. Brozovic a centrocampo è tornato anche dopo che avevamo pensato, con due lanci di Calhanoglu, che era stato messo da parte“.

L’articolo Bucciantini: “Mai visto un’Inter così sana, è tornato anche Brozovic dopo che sembrava messo da parte” proviene da Notizie Inter.

