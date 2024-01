Tajon Buchanan, in dirittura d’arrivo all’Inter, è protagonista della descrizione del suo ex coach Ian McIntyre

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Ian McIntyre racconta così Tajon Buchanan, prossimo ad approdare all’Inter. Conosciamo più da vicino il nuovo innesto del 2024 nerazzurro.

BUCHANAN – «È un ragazzo molto sveglio e brillante: per essere ammesso in università era stato costretto a rimboccarsi le maniche duramente, perché gli mancavano diversi crediti. È un gran lavoratore, umile e umanamente davvero splendido. Ci sono i gol e i traguardi sportivi, ma Buchanan è molto più di questo: dal regime di allenamento al comportamento fuori dal campo, diventa leader dando l’esempio come calciatore e nel tempo libero. Così si finisce per sperare nel suo successo.

Lui è stato fantastico, ha lasciato la sua famiglia a 15 anni ed è cresciuto con noi al livello universitario. Ma ci ho messo un po’ per accorgermi delle sue qualità. Era evidente l’atletismo e il dinamismo palla al piede. Giocava in maniera diretta e aggressiva ed è diventato il nostro miglior giocatore.

Il percorso universitario è sicuramente più naturale per un calciatore. In tanti scelgono l’università per laurearsi, mentre puntano sul calcio. Il fatto di essersi allontanato presto dalla famiglia lo ha reso motivatissimo ed è un ragazzo tranquillo, non è stato semplice per lui, è umile, altruista e si merita quanto gli sta succedendo. La sua qualità migliore è l’atletismo, con noi giocava più centrale, poi in MLS lo hanno messo a giocare in pratico da terzino e da ala, come in Nazionale.

Buchanan era già molto forte all’epoca, era bravo col pallone tra i piedi, poi è migliorato nelle scelte di gioco e ha capito come sfruttare le sue doti atletiche, anche senza pallone tra i piedi. Nel calcio belga ha potuto maturare, acquisire fiducia e guadagnarsi un posto al Mondiale e ora sarei felice se si concretizzasse l’opportunità di approdare all’Inter. Ha etica del lavoro, sa coprire bene il campo ed è un ragazzo speciale»

L'articolo Buchanan, l'ex coach lo descrive così: «E' un ragazzo speciale» proviene da Inter News 24.

