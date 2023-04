Buchanan verso l’Inter, Dumfries saluta Il Chelsea rimane alla finestra per l’esterno olandese

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’eventuale acquisto di Buchanan aprirebbe le porte alla cessione di Dumfries, sempre corteggiato dal Chelsea.

Mauricio Pochettino, in pole per diventare il nuovo allenatore dei Blues, ha controfirmato l’investimento sull’esterno olandese. L’Inter per il suo “quinto” di destra chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

L’articolo Buchanan verso l’Inter, Dumfries saluta Il Chelsea rimane alla finestra proviene da Inter News 24.

