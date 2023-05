Gigi Buffon ha detto la sua sulla Juve di Massimiliano Allegri: l’ex capitano parla così della stagione dei bianconeri

Gianluigi Buffon, a margine della Milano Football Week, ha così parlato della Juventus. Le dichiarazioni ai giornalisti presenti riportate da TMW.

ALLEGRI – «È stato bravissimo, tutto quello che è accaduto alla Juve nello spogliatoio si sente, spesso paghi dazio. Bene o male, a parte qualche momento, la Juve ha sempre dato dimostrazione di essere solida, va dato grande merito alla serietà di allenatore e giocatore».

EUROPA LEAGUE – «Diciamo che il mio cruccio non era proprio l’Europa League ma se l’avessimo vinta non mi avrebbe fatto schifo. La Juve può vincerla perché è a due partite dalla vittoria, ha un turno secondo me complicato, la partita dell’andata ci ha confermato un grande equilibrio. I dettagli faranno la differenza, ma per la storia che ha, per la rosa che ha ha tutte le carte in regola per vincerla».

