Rothen risponde all’ex portiere della Juventus Gigi Buffon: «Lasciate stare il club, non lo avete portato avanti. E Buffon è uno di questi»

Jerome Rothen a RMC Sport ha risposto all’ex portiere della Nazionale italiana e della Juventus Gigi Buffon. Negli scorsi giorni l’ex numero 1 aveva dichiarato: «Come mai il PSG non vince la Champions? Mi sembrava incomprensibile ma poi vivendo un anno lì…».

PAROLE – «È una cosa ricorrente da parte delle vecchie leggende. È arrivato perché la zuppa è buona e perché c’era una politica che faceva sì che se avevi un nome, anche a 35-36-37 anni, il PSG ti avrebbe accolto a braccia aperte. Ma quando ti viene dato tanto il minimo che si dovrebbe fare per rispetto è cercare di migliorare le cose. Il suo passaggio è stato catastrofico e mi sarebbe piaciuto sentirglielo dire. Lasciamo che ci dia la spiegazione del fallimento sportivo, è l’unico che lo sa. Il PSG è come uno straccio: appena arriva la Champions gli stranieri che sono passati per il club parlano del PSG. Ma lasciate stare il club, non lo avete portato avanti. E Buffon è uno di questi».

