Buffon si ritira dal calcio: quando arriverà l’annuncio ufficiale dell’ex portiere della Juve, ora al Parma

Buffon si ritira dal calcio. L’ex portiere, capitano e leggenda della Juve ha deciso di appendere i guanti al chiodo dopo una carriera lunga e ricca di trionfi.

L’annuncio ufficiale scelta del campione del mondo 2006, tuttavia, non arriverà oggi. Nei prossimi giorni, come spiegato da Sky Sport, l’agente del portiere classe 1978 incontrerà il Parma per risolvere il contratto in essere la cui scadenza è prevista nel 2024. A quel punto ci sarà l’annuncio.

BUFFON: LE ORIGINI DEL MITO – I primi giorni alla Juventus

The post Buffon si ritira dal calcio: quando arriverà l’annuncio ufficiale appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG