Buffon ha detto basta: lo storico portiere di Juventus e Nazionale annuncerà nelle prossime ore il ritiro dal calcio

Non ci sono più dubbi sul futuro di Buffon.

Gigi ha ormai sciolto le riserve sul proprio futuro: il portiere del Parma ed ex Juventus appenderà i guantoni al chiodo e nei prossimi giorni tratterà la rescissione del contratto in essere per un’altra annata col club emiliano.

L’articolo Buffon si ritira: il portiere lascia il calcio. In arrivo l’annuncio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG