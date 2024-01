Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del difensore granata Alessandro Buongiorno, accostato a Milan e Inter

Con queste parole sulle frequenze di Rai Radio1, Urbano Cairo chiude la porta all’Inter, al Milan e a qualsiasi altra big interessata al difensore del Torino Alessandro Buongiorno.

LE PAROLE– «Buongiorno al Milan? Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo. Il Milan i soldi li ha ma gli abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non se ne parla, non lo voglio vendere»

