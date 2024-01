I nerazzurri puntano con la massima concentrazione a vincere il campionato ma ciò non vuol dire che trascureranno l’imminente SuperCoppa.

L’Inter giocherà sabato a Monza, campo molto difficile, e poi sarà tempo di SuperCoppa italiana.

Il nuovo format

Quest’ultima competizione per la prima volta non comprende una singola partita ma 3: 2 semifinali ed 1 finale, in Spagna è così da diversi anni. I nerazzurri affronteranno la Lazio venerdì prossimo mentre il giorno prima ci sarà Napoli-Fiorentina; la formazione di Inzaghi a bocce ferme è considerata la favorita. Le gare si giocano tutte a Riad, in Arabia Saudita, e le squadre coinvolte salteranno il turno successivo di campionato per recuperarlo a fine febbraio.

Simone Inzaghi

I motivi per giocarsela al massimo

Si tratta pur sempre di un trofeo e anche il fatto che si gioca in sole 2 gare aiuta a prenderlo sul serio perché non è eccessivamente stancante. La Gazzetta dello Sport sottolinea anche che la conquista del trofeo vale come mai prima, un incasso di ben 8 milioni di euro spetta al vincitore; per intenderci, quanto l’Inter ha pagato Buchanan. Inzaghi inoltre punta ad eguagliare Fabio Capello, l’unico nella storia ad avere vinto 3 volte consecutivamente la SuperCoppa italiana.

Le turnazioni

L’Inter quindi vorrà arrivare al massimo all’eventuale finale e perciò la rosea sostiene che col Monza in campionato giocherà la formazione titolare mentre ci potrebbe essere qualche cambio nella semifinale coi capitolini.

