Attraverso i media nazionali, il cile lancia un duro attacco nei confronti dell’Inter per il trattamento riservato a Sanchez

Attraverso le parole di Arturo Vidal, che critica aspramente il trattamento di Alexis Sanchez da parte di Simone Inzaghi, la stampa cilena, rappresentata da La Tercera, esprime forte dissenso nei confronti dell’Inter.

Analizzando le statistiche di Sanchez, il quotidiano sottolinea che il giocatore ha disputato solamente il 20% dei minuti totali dell’Inter in Serie A, Champions League e Coppa Italia, con un totale di 437 minuti giocati. Si evidenzia che questa è la partecipazione più bassa del Nino Maravilla in tutta la sua carriera europea (16 stagioni), superando persino la stagione 2019/20 quando fu fuori per tre-quattro mesi a causa di un infortunio al tendine peroneo.

L'articolo Sanchez, duro attacco del Cile all'Inter: cos'è successo proviene da Inter News 24.

