L’Inter non ha mai smesso di credere nelle potenzialità e nelle qualità di Valentin Carboni, ex attaccante della Primavera che quest’anno gioca in prestito al Monza. La dirigenza lo ha ceduto in prestito secco senza nessun opzione per l’acquisto da parte del club brianzolo.

Il rendimento

L’inizio non è stato per nulla buono: l’attaccante giocava pochissimo ed i nerazzurri pensavano addirittura ad un cambio di destinazione; pian piano però il tecnico Palladino ha iniziato ad inserirlo sempre di più a gara in corso. Il Corriere dello Sport ricorda che dalla decima giornata in poi è aumentato sempre più il suo minutaggio tanto che ora è diventato addirittura titolare: sabato prossimo dovrebbe esserlo contro la squadra che detiene il suo cartellino. È tra i 2005 che hanno realizzato più goal e assist in Europa, la prima rete è arrivata contro la Juventus, cosa che non può che far piacere ai tifosi nerazzurri.

Piani futuri

In una stagione in cui gli attaccanti di riserva Arnautovic e Sanchez faticano, più di qualcuno si interroga su come sarebbe andata se fosse rimasto agli ordini di Inzaghi. Il quotidiano romano fa luce su quelli che sono i pensieri della dirigenza per la prossima stagione. Il contratto del cileno quasi sicuramente non verrà rinnovato mentre l’austriaco è sotto contratto anche per la prossima stagione: è probabile che Carboni resti come quarta punta in Prima Squadra. Anche in caso di arrivo a parametro zero di Taremi Carboni potrebbe restare visto che le caratteristiche dei due sono molto diverse.

