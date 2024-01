Calciomercato Borussia Dortmund, i gialloblu fanno spesa in Italia per il settore giovanile: dalla Reggiana il classe 2008 Luca Reggiani

La Bundesliga in questi ultimi anni ha guardato sempre con grande attenzione i settori giovanili italiani e le squadre tedesche hanno aumentato i loro acquisti nel nostro paese in ottica futura. L’ultima in ordine cronologico è il Borussia Dortmund, che ha preso dalla Reggiana il centrale Luca Reggiani. Classe 2008, si unirà alle giovanili dei gialloneri con effetto immediato, come riportato da Fabrizio Romano.

Non il primo caso: tra i più recenti c’è quello di Manuel Pisano, attaccante 2006 di Torino passato dalla Juve al Bayern Monaco, o Fabio Chiarodia, difensore centrale del Borussia M’Gladbach del 2005 diventato il più giovane esordiente in prima squadra nella storia del club.

