La Roma, come molti altri club in questo momento, sta lavorando duramente per raggiungere l’accordo con i migliori calciatori attualmente in circolazione. Questo perché, dopo aver sfiorato la qualificazione in Champions League e aver iniziato un nuovo progetto sportivo che vede alla guida tecnica Gian Piero Gasperini, i giallorossi intendono costruire la rosa più competitiva e in forma possibile.

Per riuscirci, però, c’è ancora bisogno di arrivare a qualche tassello da considerare davvero non poco determinante. Scopriamo nelle prossime righe, allora, di chi potrebbe trattarsi nello specifico.

Gasperini sembra intenzionato a spingere tanto in questa direzione, perché potrebbe rinforzare non poco una zona del campo attualmente poco coperta tra le file del club romano. Il potenziale rinforzo arriverebbe dal Milan, ecco di chi stiamo parlando.

La Roma vuole un giocatore del Milan: di chi stiamo parlando

La Roma sta lavorando moltissimo sul mercato, per raggiungere l’accordo con i giocatori che ritiene fondamentali per il lavoro che deve fare Gian Piero Gasperini a partire da questa stagione. In particolare il ruolo dell’esterno è quello che ancora oggi è fra i più scoperti in casa giallorossa. La Roma ha infatti bisogno di un giocatore che sia in grado e disposto ad alternarsi con Angelino sulla fascia sinistra. Considerando che Salah-Eddine non convince la dirigenza e l’allenatore, quindi potrebbe lasciare la Roma nei prossimi giorni, la società si sta guardando intorno per capire su quale calciatore puntare.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club avrebbe chiesto informazioni al Milan per il prestito di Alex Jimenez. Parliamo del talentuoso classe 2005 che è fra i più interessanti prospetti in forze ai rossoneri in questo momento, quindi merita assolutamente di ricevere una valutazione più che importante. Tuttavia, come spiegato da Romano sul suo canale YouTube, è difficile allo stato attuale delle cose che Igli Tare e colleghi lascino andare il giocatore, anche soltanto in prestito.

Quest’ultimo fa assolutamente parte del progetto di Massimiliano Allegri, quindi non è in discussione allo stato attuale una sua cessione. Tuttavia, è chiaro che la Roma cercherà di accontentare Gasperini per la questione dell’esterno. Il tecnico ex Atalanta vuole portare i giallorossi a raggiungere il vertice del calcio italiano ed europeo nel minor tempo possiible, quindi per farlo ha bisogno di dare vita ad acquisti che possano permettere di ridurre il processo di miglioramento del club – soprattutto da un punto di vista sportivo – nel minor tempo possibile.