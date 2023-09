L’allenatore del Cagliari Primavera, Fabio Pisacane, si è espresso così dopo il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro l’Inter

Intervenuto nel corso del postpartita di Cagliari-Inter Primavera, l’allenatore dei sardi, Fabio Pisacane ha rilasciato queste dichiarazioni, raccolte dai colleghi di Cagliarinews24.com.

LE PAROLE – «Tutto cuore dall’espulsione in poi. La squadra nel primo tempo ha creato i presupposti per fare male, siamo stati poco precisi. Dall’espulsione in poi la squadra ha dimostrato che il marchio dello scorso hanno è rimasto, il Cagliari deve giocare fino all’ultimo secondo».

