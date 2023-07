La Juventus Next Gen affronta il Cagliari in amichevole a Saint-Vincent Chatillon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Prima uscita del pre-campionato della Juventus Next Gen, che affronta in amichevole a Saint-Vincent Chatillon il Cagliari.

Cagliari Juventus Next Gen 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Cagliari Juventus Next Gen.

1′ Occasione Mulazzi – Subito Juventus che sviluppa l’azione a sinistra. Cerri allarga per Turicchia, traversone sul secondo palo per l’inserimento di Mulazzi che in scivolata in area non trova di poco la porta.

4′ Pavoletti pericoloso – Pallone in verticale per Pavoletti, che poteva presentarsi a tu per tu con Garofani. Traiettoria troppo lunga però, esce Garofani e blocca sul nascere il pericolo.

7′ Tanti errori in questa prima fase – Ritmi bassi in questa fase, qualche errore di troppo nell’impostazione da parte delle due squadre.

10′ Tiro Sulemana – Primo squillo del Cagliari che porta la firma di Sulemana: conclusione rasoterra dal limite dell’area sulla quale ci mette i guantoni Garofani in presa sicura.

12′ Colpo di testa Pavoletti – Traversone di Zappa dalla destra, Pavoletti svetta sulla testa di Mulazzi ma non trova la porta dentro l’area.

Cagliari Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Sulemana, Makoumbou, Deiola; Oristanio, Pavoletti, Azzi. All. Ranieri. A disp. Aresti, Iliev, Nandez, Viola, Altare, Lella, Capradossi, Travaglini, Kourfalidis, Luvumbo, Di Pardo

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Maressa, Cudrig, Turicchia; Mbangula, Cerri. All. Brambilla. A disp. Gori, Scaglia, De Marino, Rouhi, Citi, Perotti, Leo, Da Graca, Mancini, Doratiotto, Lipari, Ntenda, Valdesi

Arbitro: Gualtieri di Asti

Cagliari Juventus Next Gen: il pre-partita

Carichi! Tra poco la prima uscita stagionale #CagliariJNextGen pic.twitter.com/LnFbWALix5 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 29, 2023

