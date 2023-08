Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro il Torino

PAROLE – «Oggi abbiamo dato prova di essere una squadra che ha mentalità e personalità al di la delle qualità tecniche e tattiche. Devi lottare per ogni centimetro. Abbiamo cancellato la promozione come ci ha chiesto il mister e ci ha preparato dal primo giorno alla Serie A. Con una squadra così giovane fare un punto a Torino è davvero bello. Ritrovare la Serie A? La stagione passata in Serie B mi ha fatto ritrovare la fame che magari avevo un po’ perso negli anni precedenti. Adesso è tutto più bello, tutto più magico. La missione nostra e del mister è la salvezza: Ranieri chiede sempre equilibrio, nelle vittorie e nelle sconfitte. Dobbiamo essere onesti nel dire che lotteremo fino all’ultimo giorno. Il mio obiettivo personale? Divertirmi e tornare a sognare in Serie A. Stamani quando mi sono svegliato ho pensato ‘Cavolo, sono tornato in Serie A».

