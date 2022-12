Il cagliari è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’esonero di Liverani: tra i nomi fatti c’è anche quello di D’Aversa

Cercasi allenatore, suonare a casa Cagliari. I rossoblu continuano a esplorare le alternative all’ormai ex tecnico rossoblù Fabio Liverani. L’allenatore romano è stato sollevato dall’incarico quest’oggi, a seguito dei risultati negativi in Serie B.

Il primo nome nella lista della società è sicuramente Claudio Ranieri, ma non solo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha contattato anche Roberto D’Aversa. Tuttavia, per il momento, si tratta soltanto di qualche contatto esplorativo. Anche perché, in caso di no di Ranieri e di trovata d’intesa con D’Aversa, bisognerebbe risolvere il contratto con la Sampdoria (con cui D’Aversa è ancora vincolato contrattualmente).

