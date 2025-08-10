Un annuncio scuote i tifosi del Napoli, un annuncio ufficiale tramite il quale il protagonista lascia subito Napoli spiazzando tutti.

Ogni estate calcistica è un mix di aspettative, attese, colpi di scena, silenzi che alimentano le voci e, a volte, di inevitabili delusioni. I tifosi vivono queste settimane come un’altalena emotiva, in cui si passa dall’euforia per un nuovo arrivo alla sorpresa amara di una partenza inattesa.

E in queste ore, a Napoli, è arrivata una notizia che ha il sapore di doccia gelata, perché riguarda una figura chiave nel progetto tecnico voluto proprio da Antonio Conte. L’annuncio è ufficiale e chiude un capitolo che si era aperto solo un anno fa, con grandi aspettative.

Lascia Napoli, nemmeno Conte può trattenerlo

Il Napoli, infatti, dovrà fare a meno di una pedina che Antonio Conte aveva fortemente voluto al suo fianco per curare un aspetto tanto invisibile quanto fondamentale: l’alimentazione e la preparazione fisica personalizzata dei giocatori.

Si tratta di Tiberio Ancora, nutrizionista e personal trainer di grande esperienza, che lascia il club azzurro in modo del tutto inatteso. La notizia non arriva tramite comunicati della società, ma direttamente dalle parole del professionista, che ha scelto i social per spiegare la propria decisione. Nel suo post, Ancora scrive: “Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi. Ringrazio la società, la squadra, il mister, lo staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che confermano un addio improvviso, capace di spiazzare non solo i tifosi ma anche chi, all’interno dell’ambiente, aveva riconosciuto il suo ruolo determinante. La presenza di Ancora nello staff di Conte era stata vista come un investimento sulla cura del dettaglio, un approccio che va oltre il lavoro sul campo e tocca la preparazione quotidiana dei calciatori.

Il tecnico salentino, infatti, è sempre stato attento alla gestione fisica e nutrizionale dei suoi uomini, e Ancora rappresentava un tassello importante di questo metodo. La sua uscita di scena, quindi, non è un fatto marginale, soprattutto in una fase in cui il Napoli sta gettando le basi per la prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi ai vertici.

Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla rottura, ma la sensazione è che si tratti di divergenze interne o di una scelta personale legata a nuove opportunità professionali. Resta il fatto che il club dovrà ora trovare un sostituto all’altezza, consapevole che in un calcio sempre più competitivo ogni dettaglio, anche quello che non finisce sui tabelloni luminosi, può fare la differenza.

A Napoli, dunque, questa estate di mercato si arricchisce di un addio inatteso, a dimostrazione che le sorprese non arrivano solo dal campo o dai grandi colpi. Anche dietro le quinte, i cambiamenti possono essere profondi e pesare più di quanto si pensi.