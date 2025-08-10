Il Milan di Max Allegri è atteso quest’oggi allo Stamford Bridge per sfidare i campioni del mondo del Chelsea, guidati da Enzo Maresca.

Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione ufficiale è ormai agli sgoccioli. Il Milan si prepara a fare il suo debutto il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, una sfida che segnerà l’inizio del nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. L’attesa di tifosi e addetti ai lavori è alta, soprattutto per vedere in azione i nuovi volti rossoneri in una gara che metta in palio punti o qualificazioni. Nel frattempo, la dirigenza, con Igli Tare al timone del mercato, non ha ancora chiuso il proprio lavoro. Sono attesi ulteriori rinforzi negli ultimi giorni di trattative, con l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa completa e competitiva per affrontare al meglio campionato e coppe. Sul campo, però, il tecnico livornese sta portando avanti il programma di preparazione estiva, alternando lavoro tattico e fisico a una serie di amichevoli di prestigio.

L’ultima tappa di questo percorso pre-campionato porta i rossoneri a Londra, nello storico palcoscenico di Stamford Bridge, per affrontare il Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore della Conference League e del Mondiale per Club. Un test che, pur non avendo il peso di una gara ufficiale, rappresenta un banco di prova significativo contro un avversario di alto livello. Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Luka Modric e Ardon Jashari, due tra i colpi più attesi dell’estate milanista. Per il croato, si tratta di mettere in mostra la sua esperienza e la capacità di dettare i tempi del gioco anche in un contesto nuovo. Per lo svizzero, invece, l’occasione di dimostrare di poter essere subito protagonista in un centrocampo che dovrà garantire equilibrio e dinamismo.

Chelsea-Milan: orario, diretta tv, streaming e probabili formazioni

L’amichevole tra Chelsea e Milan si disputerà oggi alle ore 16:00 italiane allo Stamford Bridge di Londra. Un appuntamento che i tifosi rossoneri potranno seguire in diversi modi. La diretta sarà disponibile su DAZN, accessibile tramite smart TV, console di gioco come Xbox e PlayStation, e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per chi preferisce il digitale terrestre, il match sarà trasmesso in differita su NOVE (canale 9) alle ore 21:30, con possibilità di seguirlo anche in streaming su NOVE.tv.

Queste le probabili formazioni:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Bartesaghi; Okafor, Leao. All.: Allegri.

Un test di lusso che permetterà di capire meglio lo stato di forma del Milan e di valutare l’impatto dei nuovi acquisti contro un avversario di livello internazionale, a una sola settimana dal debutto ufficiale.