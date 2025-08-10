La telenovela legata ad Ademola Lookman sembra non finire mai: forse l’Inter ha preso una decisione, adesso.

Ademola Lookman è sicuramente il giocatore più chiacchierato del momento. L’Inter ha approcciato un interesse molto chiaro nei confronti dell’esterno d’attacco dell’Atalanta, che però per il momento non ha mostrato una vera e propria propensione a lasciare andare il giocatore africano, tant’è vero che non è stata ancora fatta una cifra di vendita per il cartellino dello stesso Lookman.

E così, nonostante la richiesta plateale del calciatore di lasciare la Dea, le due parti nerazzurre sono in mezzo a un certo stallo. Anche se siamo a inizio agosto, una svolta in un senso o nell’altro dovrebbe esserci presto, anche perché sia i bergamaschi che la Milano nerazzurra hanno la chiara necessità di dare un taglio a questa storia e definire le rispettive rose. Ebbene, in tal senso sembra che si possa finalmente parlare di svolta: scopriamo i dettagli a riguardo.

Inter, presa una decisione su Lookman: i dettagli

L’Inter sembra chiara riguardo a quello che vuole fare per quanto permane la trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman a Milano. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe dichiarato che i nerazzurri non vogliono portare avanti l’operazione in eterno. In questo momento, ricorda Moretto, c’è una fase di stallo strategica dei due club, è da capire quindi se l’Inter rialzerà l’offerta – e ad oggi non ci sarebbero segnali a riguardo – e se l’Atalanta farà un prezzo e aprirà alla cessione.

Per adesso, Lookman rimane in Portogallo, lontano dalle voci di mercato. Inoltre, anche se nelle ultime ore se n’era parlato, l’Arsenal non sembra essere sul calciatore nigeriano. Insomma, a quanto pare l’Inter ha fretta di concludere i propri affari entro un certo periodo. Non solo perché ha necessità di completare la rosa entro l’inizio della stagione, ma anche perché non è molto utile rimanere in attesa di sapere qual è la cifra esatta per arrivare a un giocatore, specialmente quando stiamo già per entrare nella seconda settimana di agosto.

Per quanto la dirigenza e l’allenatore Cristian Chivu puntino non poco sulle prestazioni e le qualità di Ademola Lookman, inizia a scadere il tempo effettivo relativo alle operazioni di mercato prestagionali. Detto questo, staremo a vedere come si evolverà anche questa storia. Certamente, per l’Inter, Lookman rappresenta un potenziale acquisto di un certo spessore, ma finché da Bergamo non c’è il via libera a definire l’affare, serve a poco la volontà del gicoatore e del potenziale acquirente.