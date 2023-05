Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria dei sardi con il Venezia nel playoff di Serie B

Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Cagliari nel playoff di Serie B con il Venezia. Di seguito le sue parole.

PARTITA E MANCOSU – «Mancosu l’ho dosato. Oggi non era facile, primo tempo eccezionale, secondo tempo loro erano disperati e hanno tentato il tutto per tutto. Ci hanno fatto gol perchè abbiamo dormito e mi dispiace molto. Faccio i complimenti al Venezia, hanno giocato bene e per noi questa vittoria vale tanto. Tutto poteva accadere, ora cerchiamo di recuperare le energie nervose, fisicamente recupereremo»

PROSSIMA GARA – «Lo spirito c’è stato oggi, abbiamo sofferto ma ci siamo aiutato. Chi pensava che non ci sarebbe stata sofferenza conosce poco il calcio e le partite secche. Alla fine del primo tempo ho detto di tenere i nervi saldi che la gara non era finita. Ci siamo messi a cinque ma volevo più spinta e ho messo Azzi. Pur soffrendo, ma questo era normale. O fai il terzo o soffri fino in fondo»

SCELTE ALL’INTERVALLO E MENTALITA’ – «Pavoletti non voleva trovare il Venezia perchè come noi erano in forma. A me non piace giocare a cinque ma alcune volte è utile, rifarei le stesse mosse perchè abbiamo passato il turno»

PARMA – «Si lavora sul far recuperare le energie fisiche e nervose, da dopodomani entriamo in clima Parma. Rivedranno le gare contro di loro e la studieremo bene. Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo finire i playoff con la coscienza a posto. Come andrà andrà i tifosi devono sapere che abbiamo tutto, non metto le mani avanti ma dico le cose come stanno. Speriamo di farcela, io sono sempre positivo ed è la mia forza, sono determinato a conquistare qualcosa di positivo per il Cagliari. Ci saranno episodi che condannano e che fanno sorridere, ma fa parte dello sport»

