Le ultime sulle condizioni dei calciatori del Cagliari in vista della ripresa della Serie A. Tutti i dettagli

Di seguito il report pubblicato dal Cagliari.

REPORT – Riprendono gli allenamenti in vista della gara di domenica 17 settembre contro l’Udinese: la squadra si è ritrovata questa mattina ad Assemini. La seduta è iniziata con esercizi di attivazione in campo. A seguire circuiti tecnici e possesso palla, a chiudere l’allenamento lavori di tipo aerobico. Hanno lavorato in personalizzato Petagna, Desogus e Pavoletti. Parzialmente in gruppo Mancosu. Terapie per Capradossi, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio destro. Domani, giovedì 7, in programma una doppia seduta.

