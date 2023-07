Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Simone Aresti. Tutti i dettagli sul nuovo accordo per il portiere

Di seguito il comunicato del Cagliari sul rinnovo di Simone Aresti.

COMUNICATO – Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Simone Aresti che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2024. Sardo, fortemente legato all’Isola, con il Cagliari sempre nel cuore: Aresti è cresciuto nel Settore giovanile rossoblù sino all’esordio in prima squadra, il 27 maggio 2007, prima tappa di una lunga carriera che lo ha portato poi a vestire le maglie di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara, Ternana e Olbia. Rientrato alla base nell’estate 2018, in questi anni è diventato punto di riferimento dello spogliatoio, autentico professionista capace di mettere tutta la sua esperienza al servizio del gruppo e trasmettere ai compagni i valori del Club. Molto più di una figura carismatica, quando chiamato in causa ha sempre dimostrato in campo tutta la sua affidabilità. La Serie A riconquistata, una nuova stagione da vivere insieme: complimenti, Simone!

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG