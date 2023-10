Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato a parlare del derby perso con la Juve a margine del Festival dello Sport di Trento

DERBY – «Guardo avanti, il derby è passato. Però sentivo dire a Baggio che le sconfitte sono importanti e aiutano a crescere… Proviamo a consolarci così. Comunque dobbiamo crescere, abbiamo tante partite davanti e il derby di ritorno. Ora riprendiamo il cammino con determinazione, la squadra è rafforzata. Juric vuole avere più fanatismo ed è lui che deve trasmetterlo sempre di più».

AFFRANTO DOPO IL DERBY – «Ci sta, anche io lo ero come tutti. Ok il dispiacere la sera e il giorno dopo, ma poi c’è da pensare a ripartire velocemente. Davanti c’è un campionato con altre trenta partite e la squadra merita di fare cose buone e migliorarsi. Non pensiamo a cosa è stato ma alle cose da fare. Se Juric vuole più fanatismo, bene, anche lui deve darne di più».

ZANIOLO E TONALI – «Sono brutte notizie, aspettiamo di vedere se saranno vere e confermate. Io non conosco praticamente nulla, ieri ho letto di Fagioli e oggi apprendo di altri due giocatori. Non so cosa sia vero, meglio non dire…».

