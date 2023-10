Zaniolo e Tonali ascoltati dalle Forze dell’Ordine: cosa rischiano ora i due calciatori coinvolti nel caso scommesse. I dettagli

Dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, accompagnati dal capo delegazione ex Juventus Gianluigi Buffon, sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine. Un colloquio durato mezz’ora, con i due che saranno poi rispediti a casa dalla Federazione, mentre la Procura di Torino ha aperto un’indagine.

Non si parla di calcioscommesse o vendita di partite, ma di semplici scommesse sul mondo del calcio, comunque non condivise dalla Federazione per regolamento. Anche in questo caso, come potrebbe poi accadere per Fagioli, potrebbe profilarsi un lungo stop nel caso in cui venisse accertato il loro coinvolgimento in prima persona. Lo riferisce Rai Sport.

