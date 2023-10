Roberto Baggio, ex calciatore della Juve, si è raccontato in un’intervista al Festival dello Sport di Trento. Le parole

Roberto Baggio, ex attaccante della Juventus, si è così raccontato dal palco del Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni.

GOL PIU’ BELLO – «Tanti mi dicono un gol alla Juve quando giocavo nel Brescia. Però non lo so, faccio fatica a trovarne uno. Anche quelli fatti a un metro erano importanti, hanno tutti un significato».

CHE SQUADRA GLI PIACE – «La Fiorentina ha fatto tanto, mi piace molto l’allenatore. Lo scorso anno mi piaceva moltissimo il Napoli, giocava il miglior calcio con Inter e Milan ma aveva qualcosa in più. Speriamo Spalletti lavori in pace e che abbia il tempo di farci vedere lo stesso calcio».

GUARDA TANTE PARTITE – «Dipende dai momenti, mi guardo gli highlights su YouTube che sono la parte più bella. A me ora piace molto Lautaro Martinez. Lo avevo visto giocare in Argentina. Dopo l’esclusione dal Mondiale di qualche anno fa disse che aveva avuto tempo per andarci. In coppia con lui? E’ il simbolo dell’Inter, è su ogni palla oltre a fare i gol. E’ davvero straordinario».

ALLENATORI – «Per conto mio tutti vogliono giocare ora. Il problema dell’Italia è che un allenatore, per quanto possa programmare, perde tre partite e viene cacciato. Siamo troppo legati al risultato. Giochi male, vinci e poi vai in conferenza a dire quello che vuoi. Poi non vediamo il lavoro dietro a una squadra che cresce. Inzaghi sta facendo benissimo, Pioli anche. Alla fine vince uno solo e sembra gli altri siano tutti scarsi, ma in Italia c’è il calcio più difficile e non a caso alcuni non vogliono venirci».

LE PAROLE DI BAGGIO AL FESTIVAL DELLO SPORT DI TRENTO

