Cagni, a TMW Radio, ha parlato così di Juve e Scudetto.

CAGNI – «Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d’importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l’organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto».

The post Cagni: «Questa Juve non è da Scudetto, ma a gennaio…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG