Dani Alves, parla l’ex moglie: «Per me è morto, deve scomparire». Le dichiarazioni contro l’ex Juve

Dinorah Santana, ex moglie di Dani Alves, ha parlato così a Cuatro al día dell’ex Juve.

DANI ALVES – «Per me è morto, non esiste più. Tutto quello che ho detto, senza pressioni, l’ho fatto per aiutare il padre dei miei figli. Mi hanno anche usato. Essere figli di un presunto stupratore è qualcosa di molto spiacevole. Voglio che scompaia dalla mia vita».

