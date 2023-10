Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha così parlato della situazione di Rudi Garcia al club azzurro: le dichiarazioni

Jens Cajuste ha così parlato a Sportbladet della situazione in casa Napoli.

LE PAROLE – «Mi piace, è un grande allenatore. È stato molto utile. Lui è francese e io vengo dalla Francia, quindi comunichiamo in questo modo. Per me è una sicurezza avere un allenatore così».

