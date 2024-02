Calafiori Juve, lo vuole anche un’altra big di Serie A: parte la sfida di mercato. Il difensore sta facendo una grande stagione

La Juve non è l’unica squadra ad aver messo nel suo mirino Calafiori. Come riferito da Nicolò Schira, infatti, pure il Milan sta monitorando con attenzione le prestazioni del difensore in vista del mercato estivo.

Per giugno, comunque, la concorrenza per il talento del Bologna potrebbe anche aumentare. Calafiori, infatti, sta facendo una grande stagione agli ordini di Thiago Motta.

