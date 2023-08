Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato la vicenda Leonardo Bonucci, ex Milan messo fuori rosa alla Juve: le parole

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così dell’ex Milan Bonucci:

Ci sono delle regole e credo che Bonucci abbia il diritto di rivendicarle. Dopo tutto ciò che ha fatto per la Juve non mi capacito di come si possa arrivare a questo. Bisognerebbe trovare un accordo, perché quando interviene l’AIC significa che hanno perso tutti

