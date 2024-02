Luca Calamai, noto giornalista, ha criticato Stefano Pioli per le scelte di ieri contro il Monza: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Calamai ha criticato le scelte di formazione di Stefano Pioli nella gara di ieri tra Monza e Milan:

PAROLE – «Non capisco le scelte di Pioli ieri contro il Monza. Strano perché la sua forza è stata la normalità, invece non è stato così. Eri lanciatissimo e potevi scavalcare la Juventus, invece ha steccato clamorosamente, buttando via un’occasione che non ritorna».

