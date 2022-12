Calcio femminile: cori beceri da parte dei sostenitori dell’Inter durante la partita tra le nerazzurre e la Juve

Bruttissimo spettacolo allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni in occasione di Inter-Juventus Women. Alcuni tifosi nerazzurri, oltre a svariati cori anti-juventini che trovano facile sfogo nell’attuale momento storico, hanno intonato: ‘Noi le donne non le tifiamo‘.

Una scena molto triste che non si addice minimamente allo spettacolo visto in campo ed alla restante entusiasmante cornice di pubblico. La partita è finita 2-0 per la Juve, con le reti di Bonansea e Caruso

