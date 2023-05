Iniziate le trattative per il riscatto del difensore nerazzurro

Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Francesco Acerbi all‘Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore, attualmente di proprietà della Lazio, vorrebbe rimanere a Milano. Iniziate le trattative per intavolare il prezzo giusto per il riscatto del difensore, magari al ribasso.

L’articolo Calciomercato, Acerbi vuole restare: trattativa tra Inter e Lazio proviene da Inter News 24.

