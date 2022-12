Calciomercato Empoli: affare in chiusura per il ritorno di Caputo in Toscana, da decidere le contropartite per i blucerchiati

Sampdoria ed Empoli sono a lavoro per chiudere definitivamente la trattativa per Francesco Caputo. L’attaccante si trasferirà in toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Da definire ancora due dettagli: le contropartite tecniche e la formula dei loro trasferimenti.

Per il momento i nomi più gettonati sono Sam Lammers, dell’Atalanta, e Razvan Marin, del Cagliari. In secondo piano Liam Henderson e Marko Pjaca. Da capire la formula del trasferimento, essendo già in prestito alla squadra Toscana dalle rispettive società. Facile che entrambi vengano girati alle stesse condizioni alla Sampdoria.

