Jota, acquistato dall’Al-Ittihad a luglio dal Celtic è finito fuori dal progetto della squadra dell’Arabia Saudita: possibile ritorno al Celtic

L’esperienza di Jota in Arabia Saudita potrebbe essere già finita. Comprato il 3 luglio dal Celtic per 25 milioni di sterline, l’attaccante è finito in appena tre mesi fuori dal progetto dall’Al-Ittihad.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il calciatore potrebbe tornare in Scozia, ad indossare la maglia biancoverde del Celtic già a gennaio.

