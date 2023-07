Calciomercato Inter, Audero opzione per la porta. I nerazzurri valutano un’offerta alla Sampdoria per il portiere

Emil Audero rimane un nome per la porta dell’Inter, con il club nerazzurro che sta valutando se procedere all’offerta oppure no in queste ore.

I nerazzurri stanno sondando e capendo la fattibilità dell’operazione con la Sampdoria. A riportarlo è Sky Sport.

