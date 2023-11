L’Inter si porta avanti nel calciomercato, blindando il portiere dell’Athletico Paranaense Bento: tutti i dettagli della trattativa

Come rende noto Pasquale Guarro su Twitter, l’Inter non demorde sul calciomercato e si porta avanti, blindando il talento dell’Athletico Paranaense Bento, già nel mirino di Ausilio.

BENTO INTER- L’Inter ha in pugno Bento, i nerazzurri hanno un accordo verbale con il portiere e con l’Athletico Paranaense ed entro una data fissata (prossima estate) dovranno presentare un’offerta da circa 15 mln con percentuale di futura rivendita. Tutto fatto? No! In viale della Liberazione dovranno capire se nel frattempo saranno nella posizione di poter investire. Dipenderà da un po’ di circostanze, ma intanto Ausilio si è portato avanti bloccando il classe ‘99.

L’articolo Calciomercato Inter, Bento blindato da Ausilio: c’è una data! proviene da Inter News 24.

