Il calciomercato Inter passa anche da Brazao, aperta una trattiva con un club, ecco quando si chiude per lui

Il calciomercato Inter si concentra anche sulle cessioni. A tal proposito, come riportato quest’oggi dall’esperto di trattative Matteo Moretto sul proprio profilo Twitter, i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere per Gabriel Brazão. Direzione Santos per lui, ecco il commento del giornalista.

BRAZAO – «Brazão verso il Santos. Trattativa in stato avanzato e vicino alla chiusura».

