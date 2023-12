Calciomercato Inter, c’è anche l’idea Broja per rinforzare l’attacco nerazzurro: ecco l’ultima idea per il club

L’Inter pensa ad Armando Broja per l’attacco. Sarebbe l’alternativa al centravanti del Porto Mehdi Taremi, anche lui messo nel mirino, sebbene sia più probabile un suo arrivo a giugno quando andrà in scadenza. Per Broja ci sono principalmente due problemi: il primo è la valutazione fatta dal Chelsea, intorno ai 30 milioni di sterline.

Lo riporta il portale albanese a2news.com, con i nerazzurri che vorrebbero informarsi sul conto dell’attaccante, anche se la situazione è ovviamente dipendente da un possibile addio di Alexis Sanchez in direzione Arabia Saudita. I londinesi dovrebbero però vendere almeno un altro attaccante.

