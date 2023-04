Per il centrocampista ivoriano si prospetta un derby italiano

Non solo tracce di Inter per Frank Kessie, ma dalla Spagna arrivano importanti novità per un altro club interessato al giocatore.

Come riportato da Sport, ci sarebbe anche l’interesse della Juventus sull’ex Milan, che sarebbe pronta ad intavolare una trattativa di scambio proprio come quella del club nerazzurro, che potrebbe sacrificare Brozovic. Starà al club blaugrana scegliere la destinazione più adatta.

L’articolo Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna: su Kessie c’è anche la Juventus proviene da Inter News 24.

