Accettato il prestito secco per l’attaccante dell’Inter Valentin Carboni. Direzione Monza per trovare spazio

Fatta in casa Inter per il prestito dell’attaccante dell’Inter Valentin Carboni in queste ore si calciomercato.

Come riportato da Fabrizio Biasin, il giovane talento nerazzurro passerà in prestito secco al Monza per trovare più spazio.

L’articolo Calciomercato Inter, fatta per la cessione di Carboni proviene da Inter News 24.

